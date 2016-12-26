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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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Trabzon Büyükşehir Belediyesinden okullara çocuk parkı

26 Aralık 2016 Pazartesi, 15:19

TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesinin, okulların bahçelerini çocuk parklarıyla donattığı bildirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin son 2 yılda 24 oyun parkı inşa ettiği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesinin, Trabzon'a her yıl en az 10 oyun parkı kazandırmayı planladığı vurgulanan açıklamada, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"İlimizin dağınık yerleşim yapısı ve dağlık coğrafyası çocuklarımızın boş zamanlarında eğlenebilecekleri yeteri kadar çocuk oyun alanı oluşturulmasını güçleştirmektedir. Bu sorunu okullarımızın bahçelerinden yararlanarak çözebileceğimiz düşüncesindeyiz. Nitekim kaymakamlıklarımızın ve okullarımızın talepleri ile son iki yılda ilçelerimizdeki okul bahçelerine 500 bin lira harcayarak, Ortahisar'da 13, Çaykara'da 3, Sürmene ve Düzköy'de 2'şer, Akçaabat, Yomra, Vakfıkebir ve Arsin'de 1'er olmak üzere toplam 24 oyun parkı yaptık. Bu şekilde her yıl en az 10 oyun parkını şehrimize kazandıracağız."

Açıklamada, Atapark'taki eskiyen çocuk oyun parkının da hayvan figürlü oyun aletleriyle yenilendiği belirtilerek, bu alandaki çalışmaların aralıksız devam edeceği kaydedildi.

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