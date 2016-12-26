Moğolistan'da hava kirliliği protestosu

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ULAN BATUR (AA) - Moğolistan'da yüzlerce kişi ülkede artan hava kirliliğini protesto etmek üzere sokaklara döküldü.

Başkent Ulan Batur'da hükümet binalarının yer aldığı meydanda toplanan protestocular ellerinde "Çocuklarımızın geleceği için temiz hava!", "Kirli hava sessiz katil!", "Nefes alamıyoruz!" yazılı pankartlar taşıdı.

Sıfırın altında 20 dereceye aldırış etmeyen protestocular, hükümetten çocuk sağlığını olumsuz etkileyen hava kirliliğiyle mücadele konusunda harekete geçmesini talep etti.

Protestonun organizatörlerinden iki çocuk annesi Purevkhuu Tserendorj, "Bu konuda o kadar umutsuz durumdayız ki yetkililerin öfkemizi ve hayal kırıklığımızı görmeleri için bu protestoyu düzenledik." dedi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından şubat ayında yayınlanan raporda, Moğolistan'da hava kirliliğinden kaynaklanan zatürre ve diğer solunum rahatsızlıklarının, ülkede 5 yaşından küçük çocuk ölümlerinin en önemli sebebi olduğu kaydedilmişti.

Nüfusu 3 milyon olan Moğolistan'da başkent Ulan Batur'da 1,3 milyon kişi yaşıyor. Ulan Batur, dünyada hava kirliliğinin en yoğun olduğu on şehirden biri.

UNICEF, Ulan Batur'un bazı kesimlerinde yetişen çocukların, kırsal bölgelerde büyüyenlere kıyasla daha sağlıksız ciğerlere sahip olduğu, bunun, çocukların gelecekte kronik solunum rahatsızlıklarına yakalanma riskini arttırdığı uyarısında bulunmuştu.

Protestocular, hükümete, çocukların tedavi edildiği kalabalık hastanelerde yatak sayısını arttırma ve hava kirliliğini 2018'e kadar yüzde 80 azaltacak plan hazırlama çağrısında bulundu. Ayrıca hava kirliliğinin en çok etkilediği gecekondu mahallelerindeki anaokullarına hava filtreleri yerleştirilmesi talep edildi.

Ulan Batur'da kışın hava sıcaklığı sıfırın altında 40 dereceye kadar düşüyor. Enerji altyapısının ve kaynaklarının sınırlı olduğu ülkede bir kısmı çadırlarda yaşayan insanlar ısınmak için taş kömürünün yanı sıra plastik, kauçuk ve diğer atık maddeleri yakmak zorunda kalıyor.













