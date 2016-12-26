Uludağ'daki otopark sorunu

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BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Uludağ'a gelen araçları yeni otopark alanlarına yönlendirdiklerini, bu sayede oteller bölgesinde yıllar sonra trafiğin düzene girdiğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, trafik ve park sorununu ortadan kaldırmak amacıyla 1. ve 2. oteller bölgesine bin 400 araçlık üç otopark kazandırıldı. Altepe, 2. oteller bölgesinde yer alan 800 araçlık otoparkta incelemelerde bulundu.

Uludağ'daki en büyük problemlerden biri olan otopark konusunun tarihe karıştığını belirten Altepe, yapılacak yeni düzenlemelerle bölgenin kalitesinin çok daha fazla artacağını bildirdi.

Altepe, Uludağ'ın daha popüler olması yolundaki adımları atmaya devam ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

''Bakanlık, Bursa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi olarak Uludağ'da daha önce yaşanan sıkıntıların baş göstermemesi için gerekli tüm tedbirleri aldık. Büyükşehir Belediyesi olarak turizm bölgesindeki tüm otoparkların işletmesine el attık. Şu anda dağdaki otopark alanları tertemiz tutuluyor. Uludağ’a gelen araçların artık gelişigüzel park etmesine izin vermiyoruz. Dağa gelen araçları otopark alanlarına yönlendiriyoruz. Bu sayede oteller bölgesinde onca yıl sonra trafik ilk defa düzene girmiş oldu."