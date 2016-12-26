Yardım tırı dualarla uğurlandı

BURSA (AA) - İznik Müftülüğünün başlattığı "Halep’te İnsanlık Ölmesin" kampanyasında toplanan yardım malzemeleri, Halepliler'e ulaştırılmak üzere dualarla uğurlandı.
İznik Müftülüğünce düzenlenen kampanyada ilk bir haftalık dönemde toplanan yardım malzemeleri, Hükümet Konağı önünde düzenlenen törenle Haleplilere gönderildi.
İznik Kaymakamı Ali Hamza Pehlivan, törende yaptığı konuşmada, müftülükçe düzenlenen yardım kampanyası tüm hızıyla devam ederken ilk yardım tırını dualar eşliğinde uğurladıklarını ifade ederek, "Başlatılan kampanyaya İznikli vatandaşlarımız büyük bir duyarlılık göstererek ellerinden gelen yardımda bulundular ve bulunmaya da devam ediyorlar.'' dedi.
Törende, hayırsever bağışlarıyla toplanan yardım malzemelerinin bulunduğu tır, yapılan duanın ardından yola çıktı.
Törene, İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, Emniyet Müdürü Gökhan Genç, AK Parti İlçe Başkanı Mahmut Hersek, İznik Müftüsü Veli Vehbi Bardakçı, Kızılay Derneği Başkanı Mustafa Aydın, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Recep Uslu da katıldı.