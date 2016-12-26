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YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
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Muş'tan yurt dışına tekstil ihracatı

26 Aralık 2016 Pazartesi, 15:22
Muş'tan yurt dışına tekstil ihracatı

MUŞ (AA) - Muş'ta bir tekstil firması tarafında üretilen ürünler, Asya ve Avrupa'daki çeşitli ülkelere gönderiliyor.

Kentte 2005 yılından bu yana faaliyet gösteren Barko Tekstil Hazır Giyim Firması, burada ürettiği spor giyimlerini Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, Japonya, Çin, Hindistan ve Pakistan'a ihraç ediyor.

Fabrika Müdürü Mustafa Akgün, gazetecilere yaptığı açıklamada, 400 kişiyi istihdam ettikleri fabrikada ürettikleri ürünleri, başta Amerika olmak üzere Avrupa ve Asya ülkelerine ihraç ettiklerini söyledi.

Akgün, 50'ye yakın bir müşteri portföyünün bulunduğunu ve buradan 25 müşteriye mal gönderdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Şu anda müşterilerimizden olan Hugo Boss'a şort yüklüyoruz. Bu kolilerde deniz şortları var. Kar kış olmasına rağmen biz deniz şortu gönderiyoruz. Gönderdiğimiz ürünler yaz aylarında giyilecek. Bunun gibi 25 firmaya 12 bandımızda yazlık ürünleri üretmeye başladık. Ürünlerimizi neredeyse dünyanın her yerine ihraç ediyoruz. Ürünlerimizi Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Kuzey ve Güney Amerika, Afrika ve Ortadoğu ile Orta Asya'ya gönderiyoruz. Japonya, Çin, Hindistan ve Pakistan gibi ülkelere ürün ihraç ediyoruz."

- "Muş'un ekonomisine büyük katkı sağlıyoruz"

Fabrikada aylık ortalama 150 bin parça mal üretiklerini dile getiren Akgün, ürünleri son teknolojik makinelerle imal ettiklerini dile getirdi.

Bu yıl yaklaşık 1 milyon 800 bin parça ürettiklerini ve fabrikada 12 ay sürekli çalıştıklarını kaydeden Akgün, şöyle konuştu:

"Zamanla yarışımız söz konusu. Mallarımızı müşterilerimize yetiştirebilmek için zamanla yarışıyoruz. Muş'un ekonomisine büyük katkı sağlıyoruz. Çünkü 400 insanın çalışması 2 bin insana ekmek kapısı demektir. Ancak her istediğimizi burada bulamıyoruz. İğnemizi bile İstanbul'dan getiriyoruz. Ama buraya da ekonomik olarak büyük bir katkımızın olduğu bir gerçektir. Çünkü burada lokomotif olarak çalışan bir kuruluşuz. Sadece tekstil de değil, sanayi sektöründe de Muş'ta lokomotif görevi görmekteyiz. Muş'un en büyük tesisi konumundayız."

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