Ilgın'da kar temizleme çalışmaları

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KONYA (AA) - Ilgın Belediyesince, ilçe genelinde kar temizleme çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi.

Belediye Başkanı Mehmet Karahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede zaman zaman etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelerde, kar temizlik çalışması yaptıklarını ve kapalı hiçbir yolun kalmadığını söyledi.

Kar temizleme çalışmaları kapsamında belediye bünyesindeki tüm birimlerin seferber olduğunu belirten Karahan, şunları kaydetti:

"Yağışın etkili olduğu ilçenin yüksek kesimlerinde bulunan mahallelerde ve devlet hastanesi, 112 Acil Sağlık Merkezi, sağlık ocakları bölgesinde kar temizleme ve tuzlama çalışması yapan ekiplerimiz, ilçe merkezinde de pazaryeri ve yaya yollarında temizlik çalışması gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle koordineli olarak alarm durumundayız. Karla mücadelede ekiplerimiz dönüşümlü olarak 24 saat esasına göre mesai yapıyor. Halen çalışmakta olan tüm ekiplerimize teşekkür ederim."