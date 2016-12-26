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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli Açılış Töreni

26 Aralık 2016 Pazartesi, 15:23

KASTAMONU (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Darbeler bizim kazanımlarımızı hep geri götürdü. AK Parti iktidarında 3 darbe girişimi oldu. Eğer koalisyon olsaydı biz de şapkamızı alır giderdik ama darbeciler milletin karşısına şapka çıkardılar. Darbecilere darbeyi yaptınız 15 Temmuz'da. İşte bu tünel 15 Temmuz şehitlerimizin hatırasını yaşatacaktır. 15 Temmuz gecesinin en büyük şahidi Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'dir." dedi.

Yıldırım, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tünelin açılışını izlediğini belirterek, tünelin hayırlı olmasını diledi.

Tünelin temelini 9 Kasım 2012’de karlı bir günde attıklarını ifade eden Yıldırım, açılışını da yine bolluk ve bereket dolu bir günde yaptıklarını söyledi.

Yıldırım, sadece Çankırı ve Kastamonu için değil tüm Türkiye için de çok büyük öneme sahip bir eseri ülkeye kazandırdıklarını, 139 yıllık bir hayali gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

Türkiye’nin aydınlık geleceğine doğru başlattıkları kutlu yürüyüşe çok önemli adımlar eklediklerini, medeniyet projelerine devam edeceklerini vurgulayan Yıldırım, geçen hafta İstanbul’da Avrasya Tüneli'ni Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birçok yabancı devlet ve hükümet başkanının katılımıyla açtıklarını anımsattı.

Başbakan Yıldırım, o günden bu yana İstanbul'da köprülerdeki trafiğin rahatladığını, İstanbulluların Sarayburnu'ndan Haydarpaşa’ya denizin 106 metre dibinden geçerek konforlu bir seyahat yaptıklarını dile getirdi.

Geçen hafta cuma günü İzmir’de enerji ve tarım sektörüne büyük katkı sağlayacak dev yatırımları açtıklarını hatırlatan Yıldırım, bugün de Karadeniz'i İç Anadolu’ya bağlayan en hayati noktada tünel açılışı gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Yıldırım, tünelin Çankırı ve Kastamonu illerinin ulaşım, ekonomi ve kalkınmadaki adımlarını artıracağını belirterek, "Kastamonu'ya havaalanına indik. Tünelin Kastamonu girişi ile buradaki çıkışı arası 3 dakika. 110 kilometreyle ama 70 ile gelmek gerekiyor ve oluyor 5 dakika. Biz biraz hızlı geldik ama siz siz olun kurallara uyun. Yolların kıralı olmaz, kuralı olur." ifadesini kullandı.

Geçen 14 yılda AK Parti tarafından yapılan bölünmüş yol ve tünel yatırımlarına değinen Yıldırım, şöyle devam etti.

"Bolu Dağı Tüneli’ni biz bitirdik ama daha ilginci 50 kilometre tüneli 80 yılda yapan bir Türkiye'den 14 yılda 346 kilometre tünel yapan bir Türkiye'ye gelmişiz. Sadece bu sene bin kilometreye yakın bölünmüş yol yaptık. 920 kilometre tek yön yol yapıldı ve 82 kilometre de tünel bitirdik. Bu sene bitirdiğimiz tünel uzunluğu 80 yıllık 50 kilometrenin de üzerinde. Türkiye nereden nereye geldi. İş bilenin, kılıç kuşananın. Nasıl oldu bu gençler? Çalışınca oluyor. Durmak yok, yola devam. Bütün bunlar 79 milyon milletimizin duası ve desteğiyle oluyor. Milletimiz bize destek ve güç vermese bunları nasıl yapacağız?"

Yıldırım, 1946'dan 2016'ya kadar ülkede 47 hükümetin değiştiğini, normal şartlarda 17 hükümetin olması gerektiğini aktardı.

Güçlü siyasi irade ve tek başına iktidar olmayınca işlerin geriye gittiğini, kazanımların kaybedildiğini vurgulayan Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunların içinde darbe hükümetleri de var. Darbeler bizim kazanımlarımızı hep geri götürdü. AK Parti iktidarında 3 darbe girişimi oldu. Eğer koalisyon olsaydı biz de şapkamızı alır giderdik ama darbeciler milletin karşısına şapka çıkardılar. Darbecilere darbeyi yaptınız 15 Temmuz'da. İşte bu tünel 15 Temmuz şehitlerimizin hatırasını yaşatacaktır. 15 Temmuz gecesinin en büyük şahidi Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'dir. Bu tüneli açmaktan büyük bahtiyarlık duyuyoruz."

(Sürecek)

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