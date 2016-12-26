Lise öğrencileri, üniversiteyi gezdi

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencileri, Bülent Ecevit Üniversitesi'ni (BEÜ) ziyaret etti.
Üniversiteye hazırlık aşamasındaki öğrenciler tercihlerinde yardımcı olabilmek ve BEÜ’yü daha iyi tanımalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen gezi programında öğrencilere ilk olarak BEÜ İbn-i Sina Yerleşkesi tanıtıldı.
Yerleşkedeki tıp, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerini gezen öğrenciler, üniversite hayatını tanıma fırsatı buldu.
Gezi programı kapsamında Farabi Yerleşkesindeki fakülteleri de gezen öğrenciler, üniversitenin tarihçesi, eğitim yapısı, kampüsün öğrencilere sağladığı imkanlar, burs olanakları, sosyo-kültürel faaliyetler, Farabi-Erasmus programları hakkında bilgi aldı.