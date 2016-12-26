Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 18,94 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu Antep fıstığı
|kg
|18,94
|18,94
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|kg
|50,10
|50,10
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|kg
|25,00
|27,00
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|kg
|60,10
|60,10
|Bulgur (çekilmiş)
|kg
|1,26
|1,50
|Bulgur (pilavlık)
|kg
|1,40
|1,65
|Bulgur (köftelik)
|kg
|1,40
|1,65
|Mısır
|kg
|0,70
|0,79
|Buğday
|kg
|0,89
|1,07
|Nohut (naturel)
|kg
|3,80
|4,50
|Kırmızı kabuklu mercimek
|kg
|2,70
|2,70
|Ceviz içi
|kg
|35,00
|35,00
|Badem içi (tatlı)
|kg
|42,00
|42,00
|Dana eti (karkas)
|kg
|24,00
|24,00
|Koyun eti (gövde)
|kg
|26,39
|26,39