Amatör maçta evlenme teklifi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de oynanan amatör maçta Toprakkale Gençlerbirliği futbolcusu Arif Rişmanlıoğlu, tribünde kendisini izleyen kız arkadaşına sürpriz evlenme teklifi yaptı.
Osmaniye 1. Amatör Ligi'nde Toprakkale Gençlerbirliği ile Cevdetiyespor arasında oynanan maç, öncesinde sürpriz evlilik teklifine sahne oldu.
Toprakkale Gençlerbirliği futbolcusu Arif Rişmanlıoğlu, karşılaşma öncesinde kendisini izleyen kız arkadaşı Merve Çoban'a "Benimle evlenir misin Merve" pankartı açarak evlenme teklifi yaptı.
Rişmanlıoğlu, evlenme teklifini kabul etmesi üzerine sahaya davet ettiği kız arkadaşı Çoban'a söz yüzüğü taktı.
İlginç evlenme teklifine tanıklık eden futbolseverler, çifti uzun süre alkışladı.