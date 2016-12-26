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YEREL HABERLER  / YOZGAT HABERLERİ
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Ödüllerini Halepli çocuklara gönderdiler

26 Aralık 2016 Pazartesi, 15:28

YOZGAT (AA) - Çekerek ilçesinde düzenlenen şiir yarışmasında birinci ve ikinci olan öğrenciler, para ödüllerini Halepli çocuklara gönderdi.

Çekerek ilçesinde ortaokullar arası düzenlenen şiir yarışmasında birinci olan Atatürk İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Ayşe Sude Taşdemir, yarışmadan kazandığı 100 lirayı, ikinci gelen Atatürk Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Şemsi Gül Kaya da 75 lirayı Halepli çocuklara bağışladı.

Atatürk İmam Hatip Ortaokulu ve Atatürk Ortaokulu Müdürü Mümin Çakır, örnek davranışlarından dolayı öğrencileri tebrik ederek plaket verdi.

Yarışmanın birincisi Ayşe Sude Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye ve Halep'teki çocukların zor şartlarda yaşadığını belirterek, "Bizim her şeyimiz var, onların hiçbir şeyi yok. Bu nedenle şiir yarışmasında birincilikle elde ettiğim para ödülünü onlara göndermek istedim. İmkanımız olsa daha çok yardım etmek isterdim." dedi.

Yarışmada ikinci olan Şemsi Gül Kaya da Halep’te yaşanan olaylara çok üzüldüğünü söyledi.

Kaya, Halep'te uzun süreden beri devam eden iç savaş yaşandığını ifade ederek, "Oradaki çocukları televizyonda görünce çok üzülüyoruz. Bizim burada karnımız tok. Rahat rahat uyuyoruz ama oradaki çocuklar aç. Savaşın içinde her dakika ne zaman bomba patlayacak diye düşünüyorlar. Bu çok büyük bir haksızlık. Biz de o yüzden Ayşe Sude Taşdemir arkadaşımla yarışmadan elde ettiğimiz paraları Halep'teki kardeşlerimize göndermeye karar verdik." diye konuştu.

Öğrencileri plaketle ödüllendiren Okul Müdürü Çakır, öğrencilerin bu örnek davranışlarının kendilerini mutlu ettiğini vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Bizler de bu güzel davranışı karşılıksız bırakmak istemedik. Öğrencilerimize plaket verdik. Umarım her şey gönüllerince olur. Damlaya damlaya göl olur misali öğrencilerimizin bu yardımları da o hayır gölünü dolduran damlalardan olur inşallah."

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