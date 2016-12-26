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YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
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GÜNCELLEME - Tartıştığı babasını tüfekle öldürdü

26 Aralık 2016 Pazartesi, 15:29
GÜNCELLEME - Tartıştığı babasını tüfekle öldürdü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de tartıştığı babasını tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Merkez Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi'nde Y.A. (30) ile babası Mehmet A. (54) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.A, evde bulunan tüfekle babası Mehmet A'ya ateş etti.

Yaralanan Mehmet A, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Mehmet A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Y.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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