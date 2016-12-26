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KONYA (AA) - Konya'da Beyşehir Gölü'nün kıyı kesimlerinin donması nedeniyle birçok balıkçı mesaisine ara verirken, bazıları buzları kırarak avlanmaya çalışıyor.

Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü’nün kıyıları, kar yağışının ardından kısmen buz tuttu. Kıyıların buzla kaplanması, geçimini balıkçılıkla sağlayanların işini zorlaştırdı.

Ağır kış koşulları sebebiyle balıkçıların büyük bölümü faaliyetlerine ara verdi. Bazı balıkçılar ise buzları kırıp, tekneleriyle açıklara ilerleyerek zorlu şartlarda avlanmaya devam ediyor.

Av dönüşü kar üzerinde çay keyfi yaparak günün yorgunluğunu atmaya çalışan balıkçılar, daha sonra çuvallara aldıkları balık ağları ile evlerinin yolunu tutuyor.

Beyşehir Gölü'ne sahili olan Kuşluca Mahallesi’nde 9 yaşından bu yana balıkçılıkla uğraşan Musa Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kıyıların buz tutması nedeniyle balıkçıların çoğunun işlerine ara vermek zorunda kaldığını anlattı. Kurt, "Biz mesaiye ara vermedik, avlanmaya devam ediyoruz. Ama kış şartları nedeniyle bu kolay olmuyor." dedi.

- "Bir iki saat uğraşıyoruz"

Geçimlerini sağlamak için göle açılmaya mecbur olduklarını belirten Kurt, şöyle devam etti:

"Göl kısmen donmuş, kayıklar buz içerisinde. Buna rağmen balıkçılığa devam ediyoruz. Sabah erkenden geliyoruz, bazen 500-600 metre boyunca sırıklarla buz kırıyoruz . Bir iki saat uğraşıyoruz. Ardından ağ sermek veya serdiğimiz ağları toplamak için açılıyoruz. Tek geçim kaynağımız bu, mecbur gidiyoruz. Gitmesek açız. Mazot parasını bazen kurtarıyor, bazen kurtarmıyor. Sazan mevsimi bitti. Bir aydır çıkmıyor. Bu aralar dişli balık, arada senatör çıkıyor. Rüzgar olmazsa 3-5 kilo balık alıyoruz."

- "Sakal, bıyık donmuş vaziyette döneriz"



Balıkçı İbrahim Nar da "Epey eziyet çekiyor, çok üşüyoruz. Isınmak için hiçbir imkan yok. Üşümemek için sıkı giyiniriz. Böyle havalarda limana sakal, bıyık donmuş vaziyette döneriz." ifadelerini kullandı.

Nar, 30 senedir balıkçılık yaptığını söyleyerek, "Bu yıl levrekte hareketli günler yaşadık ama havanın soğumasıyla o da azaldı. Bir aydır gölde sazan görmüyoruz. Kış geldiğinde sazan derinlere gider. Tek geçim kaynağımız bugünlerde levrek. O da 3-5 kilo çıkıyor. Mazot parasını çıkarır mıyız diye bir ümitle gidiyoruz. Levreği, toptan olarak balık işleyen fabrikalara veriyoruz. Sazan ise iç piyasada tüketiliyor." diye konuştu.