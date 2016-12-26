Geleneksel el sanatları kursları ilgi görüyor

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YOZGAT (AA) - Yozgat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, açtığı kurslarla geleneksek el sanatlarını yaşatamaya çalışıyor.

Yozgat Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kilim dokuma, kitre bebek yapımı ve sepet örme kursları yoğun ilgi görüyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şenay Daştan Sipahi, gazetecilere yaptığı açıklamada, il genelinde çeşitli dallarda açtıkları 290 kursta bin 186 erkek, 2 bin 99 kadın olmak üzere 3 bin 285 kursiyerin eğitim gördüğünü söyledi.

Bazı kursların İŞKUR İl Müdürlüğü ile yapıldığını ve kursiyerlerin katıldıkları kurslara göre günlük 20 ila 30 lira ücret aldıklarını belirten Sipahi, "Geleneksel el sanatlarının yaşatılması için kurslarımız var. Kilim dokuma, kitre bebek yapımı, sepet örme kurslarımız özellikle ev hanımları tarafından yoğun ilgi görüyor. Çini, ahşap yakma kurslarımıza da ilgi var. Ayrıca cam üzerine yazı yazma ve ahşap kesme gibi kurslarımız için yeni makineler aldık." dedi.

Kursiyerlerin kursları tamamladıktan sonra da üretim yaptığına değinen Sipahi, "Kursiyerlerimiz burada öğrendikleriyle evlerinde üretimlerini sürdürebiliyor, aldıkları siparişleri yapıp evlerine de ekonomik olarak katkı sağlıyor." diye konuştu.

Sipahi, Yozgat Halk Eğitim Merkezi'nin Eski Sakarya İlkokuluna taşındığını, artık burada hizmet vereceğini de sözlerine ekledi.