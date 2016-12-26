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YEREL HABERLER  / AKSARAY HABERLERİ
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Aksaray'da sahte para operasyonu

26 Aralık 2016 Pazartesi, 15:33
Aksaray'da sahte para operasyonu

AKSARAY (AA) - Ortaköy i̇lçesinde, piyasaya sürülmek istenen 13 adet 500 avro ve 4 adet 100 liralık sahte banknot ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezi ve Balcı köyündeki esnaftan alışveriş yapan kişilerin, alışveriş karşılığında ödediği paranın sahte olduğunun anlaşılması üzerine, mağdurlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte paralarla alışveriş yaptıkları öne sürülen Hasan D., Yaşar S. ve Necati B.'yi, Aksaray-Ortaköy karayolu üzerinde araçlarıyla kaçmaya çalışırken kovalamaca sonucu yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda piyasaya sürülmek istenen 13 adet 500 avro ve 4 adet 100 liralık sahte banknot ile bir sahte kimlik ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemelerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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