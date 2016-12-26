Terme Belediyesi yeni iş makinesi aldı

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SAMSUN (AA) - Terme Belediyesince, kar temizleme ve tuzlama çalışmasında kullanılmak üzere iş makinesi alındı.

Belediye Başkanı Şenol Kul, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede en iyi ve hızlı şekilde hizmet yapabilmek amacıyla ihtiyaç doğrultusunda araç alımlarına devam ettiklerini söyledi.

Belediye olarak kar yağışlı günlerde yolların seri ve güvenli olabilmesi için kamyon satın aldıklarını belirten Kul, "Bu kamyon, kış aylarında ön tarafına kar küreme aparatı takılarak karlı yolları temizleyecek, arka tarafına monte edilecek alet ile tuz serpme yapabilecek. Çok işlevli bu aracımız yaz aylarında ise kar ile tuz aparatları sökülerek yol çalışmasında hizmet verecek." dedi.

Göreve geldikleri günden bu yana 25 aracı belediye hizmetlerine kazandırdıklarını bildiren Kul, şunları kaydetti:

"Yeni aracı yaklaşık 330 bin liraya aldık. Terme ilçemizde asfalttan kaldırıma, park bahçelerden yeşil alanlara, sosyal belediyecilik hizmetlerinden yapısal dev yatırımlara, yani tüm alanlarda hızla çalışmaya devam ediyoruz. Halkımıza en iyi hizmeti eksiksiz sunmak amacıyla da araç parkuruna yönelik yatırımlarımız sürüyor. Yeni gelecek aracımız ile bugüne kadar 4 milyon liranın üzerindeki bedelle araçları belediyemiz hizmetlerine kazandırdık."