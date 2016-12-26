Tarsus'ta "Kurtuluş" koşusu

MERSİN (AA) - Tarsus'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 95. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Kurtuluş" koşusu gerçekleştirildi.
Tarsus Belediyesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen koşuya 395 öğrenci katıldı.
Yarışmaların startını Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Boro, Rıdvan Aksoy ve Ali Bağrık verdi.
Öğrencilere başarılar dileyen Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Boro, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin ilerleyen tarihlerde düzenlenecek törenle verileceğini söyledi.
Küçük, yıldız ve genç kategorisinde düzenlenen ve Atatürk Caddesi üzerinde başlayan koşular Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.