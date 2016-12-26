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YEREL HABERLER  / UŞAK HABERLERİ
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Uşak'ta huzur operasyonu

26 Aralık 2016 Pazartesi, 15:37

UŞAK (AA) - İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen huzur operasyonlarında gözaltına alınan 156 kişiden 80'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, farklı şubelerde görev yapan polislerin katılımıyla 1-24 Aralık tarihlerinde il merkezi ve ilçelerde değişik noktalarda "Huzur 64" adıyla bir dizi denetim gerçekleştirildiği bildirildi.

Güvenlik sorgulamasından geçirilen 39 bin 236 kişi arasında haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 156 kişinin göz altına alındığı, adliyeye sevk edilen bu kişilerden 80'inin tutuklandığı belirtilen açıklamada, denetimlerde 51 gram esrar, 13 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu nitelikli hap, 15 ruhsatsız av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, 11 bıçak ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, denetimlerde 4 bin 785 aracın kontrol edildiği, çeşitli eksikler ya da kural ihlali nedeniyle 194 sürücüye trafik cezası uygulandığı, 55 aracın da trafikten men edildiği aktarıldı.

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