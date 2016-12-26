Vezirköprü SYDV Mütevelli Heyeti üyesi seçimi

SAMSUN (AA) - Vezirköprü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti üyeliği için seçim yapıldı.
Köprülü Mehmet Paşa Spor Salonu'nda yapılan seçimde Boğazkoru Mahallesi Muhtarı Muharrem Karaca, Çanaklı Mahallesi Muhtarı Rasim Delioğlu ve Alan Mahallesi Muhtarı Muhittin Kurt yarıştı.
Seçimde Delioğlu 76, Karaca da 75 oy alarak mütevelli heyeti üyeliğine seçildi.
Seçime Vezirköprü Kaymakamı Yunus Emre Altıner, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Arslan, Vezirköprü SYDV Müdürü Kadir Veral ile muhtarlar katıldı.