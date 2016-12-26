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YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
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Kırşehir'de "Sezai Karakoç" konferansı verildi

26 Aralık 2016 Pazartesi, 15:41
Kırşehir'de "Sezai Karakoç" konferansı verildi

KIRŞEHİR (AA) - Eğitim Bir-Sen Kırşehir Şubesi tarafından "Sezai Karakoç" konulu konferans düzenlendi.

Kırşehir şubesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sendika binasında düzenlenen konferansta konuşan eski Eğitim Bir-Sen genel merkez yöneticisi Şaban Abak, şair ve yazar Sezai Karakoç'un yeterince anlaşılamadığını belirtti.

Tarihte büyük insanların ölümsüz eserler bıraktığına işaret eden Abak, Sezai Karakoç'un da böyle bir insan olduğunu belirterek, "Sezai Karakoç toplumumuzda ve İslam dünyasında tam olarak bilinen, tanınan ve anlaşılan bir kişi değildir. Oysa onun eserleri son dönemin hatta tüm düşünce tarihimizin temel eserleri olabilecek çaptadır. Onun özellikle tüm Müslümanları birlik olmaya çağıran, 'İslam Milleti' olma anlayışı bugün yaşadığımız sorunların temel çözümüdür." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında sendikacılığın önemine de değinen Abak, sendikal hareketin tarihsel süreci hakkında bilgi verdi.

Abak, "Sivil toplum kuruluşları ne kadar önemli rol üstlenseler de devletin üzerinde olmaya çalışmaları doğru değildir. Devletten sonra belki ikinci güçtür fakat kendini ondan üstün göremezler. Bunun son örneğini 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminde gördük. Kendilerini devletten ve milletten soyutlamış bir gurubun en üstün olma çabasıydı 15 Temmuz." değerlendirmesinde bulundu.

Konferansa, İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz, Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı, Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Kırşehir Şube Başkanı Oktay Cebeci, sendika başkanları ile üyeleri katıldı.


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