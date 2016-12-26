Torunu Mehmet Akif Ersoy'u anlattı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde Mehmet Akif Ersoy konulu bir söyleşi düzenlendi.
Hunat Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki söyleşiye Milli Şairin torunu Selma Argon Ersoy da katıldı.
Dedesi Mehmet Akif Ersoy'u anlatan Ersoy, Milli Şairin hayatı, kişiliği ve bilinmeyen yönleri ile ilgili bilgi verdi.
Ersoy, Kurtuluş Savaşı, Mehmet Akif'in edebi yönü ile gençlere yönelik tavsiyelerinden de bahsetti.
Konuşmasında dedesini anlatmak için Anadolu'yu gezdiğini dile getiren Ersoy, Milli Şaire gösterilen ilgiden büyük gurur duyduğunu söyledi.