Tarsus Belediyesi KYK ile protokolü imzaladı

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MERSİN (AA) - Tarsus Belediyesi, Kent Oteli'nin öğrenci yurdu olması için Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) ile protokol imzalayarak devri gerçekleştirdi.

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can ve KYK İl Müdürü Oğuz Kaymaz, belediye makamında protokol imzalayarak devir işlemini gerçekleştirdi.

Başkan Can, burada yaptığı konuşmada, amaçlarının Tarsus'taki öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını kolaylaştırmak olduğunu söyledi.

Kent Oteli'ni KYK'ya devretmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Can, "Son günlerde yaşadığımız olaylardan dolayı özellikle öğrencilerimizin yurtlarda barınma ihtiyacı dolayısıyla bu otelimizi Kredi Yurtlar Kurumuna verelim öğrenci yurdu olsun düşüncesiyle yetkililerimizle görüştük. Sonuç olarak 250 kişi kapasiteli bu binamızı ücretsiz olarak KYK'ya tahsis ettik. Bu günde devri için protokol imzaladık. Yeter ki devletimizin okullarında okuyan öğrencilerimiz bu imkandan faydalansın diye düşündük." ifadelerini kullandı.