Öğrenciler Haleplilere yardım için kermes düzenledi

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ANKARA (AA) - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencileri ile Türk Kızılayı tarafından, insanlık dramının yaşandığı Halep'ten tahliye edilen sivillere yardım ulaştırmak amacıyla kermes düzenledi.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Etlik yerleşkesinde "Tut Kardeşinin Elini" sloganıyla yapılan ve gelirinin Haleplilere gönderileceği kermese, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kermesten elde edilecek gelirden Halep’te mağdur olan Müslüman kardeşlerimiz başta olmak üzere bölgedeki bütün mülteciler istifade edecek. Bu projenin, toplumun diğer kesimlerine de örnek olmasını ümit ediyorum." dedi.

Üniversitenin bütün yerleşkelerinde kermesler düzenleneceğini kaydeden Doğan, kampanyanın toplumsal farkındalık oluşturacağını belirtti.

- Kendi hazırladıkları yiyecekleri sattılar

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencileri kermeste, evlerinde hazırladıkları yiyecekleri sattı.

Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Harun Celal Arslan, "Halepli kardeşlerimizin zor dönemler geçirdiği bugünlerde onların ellerini tutmak için öğrenci kulüpleri olarak ortaklaşa bir etkinlik düzenledik. Kermeslerden kazanılacak geliri oradaki kardeşlerimize ulaştırmayı amaçlıyoruz." dedi.

Hukuk Fakültesi öğrenci Kevser Çalışkan da "Türkiye’de bizim tanıdığımız çok fazla Halepli aile ve çocuklar var. Onların orada yaşadıklarını fotoğraf ve videolarda gördükçe gerçekten çok üzülüyoruz. Biz elimizden geldiğince kermesler ve yardım kampanyaları düzenleyeceğiz." diye konuştu.