Şereflikoçhisar'dan Halep'e yardım

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ANKARA (AA) - Şereflikoçhisar İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği tarafından Halepliler yardım için toplanan unlar tırla gönderildi.

İlçedeki imam hatip mezunları ile imam hatip lisesi öğrencileri tarafından Suriye'nin Halep kentindeki saldırılardan kaçan mazlumlar için 520 çuval un toplandı.

Toplanan yardımlar, Halepliler'e ulaştırılmak üzere yapılan törenin ardından tırla gönderildi.

Şereflikoçhisar İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği Sekreteri Niyazi Düğer, Halep'teki insanlık dramına kayıtsız kalmayacaklarını belirterek, "Bu bölgede insanlık dramı yaşanıyor, dünyanın izlediği bu duruma kayıtsız kalamayarak başlattığımız yardım kampanyasına destek veren tüm hemşerilerimize teşekkür ediyoruz, hayırsever vatandaşlarımızın yardımlarıyla temin edilen 520 çuvaldan oluşan 26 tonluk un yardımı, bölgede İHH tarafından kurulan fırınlara giderek ekmek olacak." dedi.