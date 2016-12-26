Sakarya'da trafik kazası: 1 yaralı

SAKARYA (AA) - Sapanca ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İzmit istikametinden Sapanca yönüne giden Barış Tiryaki (30) idaresindeki 41 PT 600 plakalı panelvan, Gazipaşa Mahallesi İzmit Caddesi üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu karşı yönden gelen Mahir Yel (38) idaresindeki 54 PJ 385 ve Fatih Kesgin (27) idaresindeki 54 E 8817 otomobillere çarparak refüjde ters döndü.
Kazada, yaralanan Tiryaki, 112 Acil Servis ekiplerince Toyotasa Acil Yardım Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Adapazarı ve İzmit istikametine kontrollü olarak verilen trafik, olay yerinden araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.