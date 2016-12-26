Darıca Kent Konseyinden emniyete moral ziyareti

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KOCAELİ (AA) - Darıca Kent Konseyi Başkanı Kaplan Sönmezyıldız ve yönetim kurulu üyeleri, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Aydoğan'ı ziyaret etti.

Sönmezyıldız, son dönemlerde artan terör olayları karşısında hem halkın hem de siyasi partilerin teröre karşı birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğini söyledi.

İstanbul ve Kayseri'de yaşanan bombalı saldırlar nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını ancak bu tür olayların milleti bölemediğini, aksine bu tür saldırıların sonucunda halkın birbirine daha da kenetlendiğini dile getirdi.

"Devletimiz, milletimiz ve siyasi partilerimiz terör karşısında dik bir duruş sergiliyor." diyen Sönmezyıldız, "Devletimiz ve milletimiz el ele terör belasının üstesinden gelecektir. Bizler de güvenlik güçlerimizin her zaman yanındayız. Rabbim güvenlik güçlerimizi korusun." şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İlçe Emniyet Müdürü Hasan Aydoğan, polisin halkın mal ve can güvenliği için gece gündüz fedakarca çalıştığını ifade ederek, özellikle son dönemlerde halkın büyük desteğini görmenin kendilerine büyük moral verdiğini sözlerine ekledi.

