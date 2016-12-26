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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da "Köy Bilgi Sistemi" hayata geçiyor.Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, hayata geçirilen sistem ile muhtarlardan gelen ihtiyaç ve taleplerin elektronik ortamda incelenerek bir veri bankası oluşturulacak.

Köy Bilgi Sistemi ile ilgili Organize Sanayi Bölgesi Toplantı Salonunda Araştırma Geliştirme (AR-GE) ekibinden Hamza Geyik, Vali Abdullah Erin'e slayt eşliğinde bir sunum yaparak, geliştirilen sistemin iş ve işleyişi ile ilgili bilgi verdi.

Vali Erin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hayata geçirilen sistem ile köylerin ihtiyaç ve taleplerinin elektronik ortama aktarılarak bir veri tabanı oluşturulacağını belirtti.

Hayata geçirilen sistemle amacın Adıyaman merkez ve ilçelerde bulunan köylerle ilgili bir kurumsal hafıza oluşturarak köylerde ihtiyaç olarak bildirilen talepleri gruplandırmak, iş ve işlemleri hızlandırmak, köylerden gelen talep bilgilerine hızlı erişim sağlamak ve gerekirse talep ile ilgili süreci ilgili köy muhtarlarıyla paylaşmak olduğunu ifade eden Erin, şunları kaydetti:

"Bu sistemle köylerimizin tüm ihtiyaç ve talepleriyle ilgili bir veri tabanı oluşturulacak. Bu projede yer alacak AR-GE personeli köylerimizin genel, yol, personel bilgileri, eğitim ve sağlık hizmetleri, köye yapılan yatırımları ve yardımları periyodik bir şekilde sisteme aktaracak ve köyden gelen istek, öneri ve şikayetleri kurumsal hafızaya alarak gerektiğinde gelişmiş raporla bilgiye erişimi hızlandıracaktır."



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