Kahramanmaraş'taki konteyner kent inşaatı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Valiliğinden, kentte yapımı devam eden 25 bin kişilik geçici barınma merkezini protesto amaçlı her türlü etkinliğin, bazı gruplarca provoke edilebileceği gerekçesiyle yaklaşık bir ay süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Dulkadiroğlu ilçesi Sivricehüyük Mahallesi sınırları içerisinde Suriye uyruklu misafirler için planlanan ve inşasına başlanılan 25 bin kişi kapasiteli geçici barınma merkezinin yapımına karşı çıkan bazı siyasi oluşumlar, dernek, platform ve marjinal gruplar tarafından çeşitli etkinliklerin yapıldığı ve yapılmaya çalışıldığının bilindiği belirtildi.

Alınan istihbari bilgiler ve sosyal ağlar üzerinde yapılan paylaşımlara dikkat çekilen açıklamada, şöyle denildi:

"Geçmiş yıllarda ilimizde yaşanan müessif olaylar ile terör örgütü yöneticilerinin yapmış oldukları açıklamalar göz önünde bulundurulduğunda, yapılacak her türlü eylem ve etkinliklerin marjinal gruplarca provoke edilebileceği, yasadışı örgütlerce olayların propaganda malzemesi olarak kullanılabileceği, eylemler sırasında gösterici grupların arasına sızabilecek illegal örgütlere mensup kişilerce güvenlik kuvvetlerine karşı taşlı, sopalı, molotoflu, el yapımı bombalı ve silahlı saldırılar gerçekleştirilebileceği ve vatandaşlarımızın hassasiyetlerini istismar etmeye çalışan gruplar tarafından mezhepsel bir çatışma ortamı yaratılmaya çalışılabileceği değerlendirilmektedir."

Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milletin bölünmez bütünlüğüyle başkalarının hak ve özgürlüklerinin engellenmemesi, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının amaçlandığı vurgulanan açıklamada, "29.12.2016 tarihinden 21.01.2017 tarihine kadar il genelinde Sivricehüyük Mahallesi'nde yapılan Geçici Barınma Merkezi'ni protesto amaçlı her türlü toplanma, basın açıklaması, toplantı, gösteri yürüyüşü, miting, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma gibi etkinliklerin yasaklanması Valiliğimizce uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.