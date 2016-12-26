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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Adana'da Milli Piyango bileti hırsızlığı iddiası

26 Aralık 2016 Pazartesi, 15:51
Adana'da Milli Piyango bileti hırsızlığı iddiası

ADANA (AA) - Adana'da, Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi bileti satan bir seyyar satıcı, 300 çeyrek biletinin 2 kişi tarafından çalındığını iddia etti.

Merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Atatürk Caddesi'nde seyyar bilet satıcısı Halil Demir, Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi Amirliğine başvurarak iki kişinin 300 biletini çaldığı iddiasında bulundu. Başvuru üzerine polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bilet satışlarını Atatürk Caddesi'nde sürdüren Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceki gün yanına iki kişinin geldiğini, çeyrek bilet almak istediklerini aktardı.

Kendisinin de koçandan bileti çıkarıp verdiğini belirten Demir, "Soldan gelen kişi de seri bilet istedi. Seri bileti çantadan çıkartmaya çalışırken, sağdaki kişi koçanı alıp gitmiş. Kimin aldığını tam olarak bilmiyorum. Bir anda koçanın olmadığını fark ettim. Koçanda 300 bilet vardı, 4 bin 500 lira değerinde." diye konuştu.

Demir, 60 milyon liralık büyük ikramiyenin bileti çaldığını iddia ettiği kişilere çıkma ihtimali olduğunu belirterek, "Büyük ikramiye çıkarsa paralarını alırlar. Büyük ikramiye hırsızlara çıkarsa üzülürüm. Görüyorsunuz yağmurda çamurda bilet satmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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