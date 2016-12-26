Samsun'dan Haleplilere yardım

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde, belediye ile Türk Kızılayı Bafra Şubesince düzenlenen kampanya kapsamında toplanan 2 tır yardım, Halep'e ulaştırılmak üzere bölgeye uğurlandı.

Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, yaptığı konuşmada, Türkiye ve İslam coğrafyasında emperyalistler ve uluslararası büyük güç odaklarının haince saldırılar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Saldırılarla insanları huzursuz etmek, güçsüz bırakmanın amaçlandığını dile getiren Şahin, tarihten gelen sorumlulukları bulunduğuna dikkati çekti.

Şahin, Müslüman olmaktan dolayı İslam dininin kendilerine yüklediği bazı sorumlulukları olduğunu vurgulayarak, "Çevremizdeki bütün sıkıntıların paylaşılmasında, giderilmesinde yüce Türk milletine çok büyük bir görev düşüyor. Çünkü komşusu açken tok yatanın gerçek manada iman etmediğine inanan bir dininin mensubuyuz. Hadisler ve ayetler bu yöndedir." dedi.

Daha sonra gıda maddeleri ve giysi bulunan 2 tır, Haleplilere ulaştırılmak üzere bölgeye gönderildi.



