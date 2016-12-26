Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, Van'da

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

VAN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Buradaki sporcularımız nasıl ulusal ve uluslararası müsabakalarda bayrağımızı dalgalandırmak için ter döküyorsa, polisimiz, askerimiz, emniyet güçlerimiz, korucularımız da güvenliği sağlamak, bu millet hayatını güvenli bir şekilde yaşasın diye fedakarlıkların en büyüğünü yapıyor. Yeri geldiği zaman canını ortaya koyuyor." dedi.

Bakan Kılıç, Van Valiliği ziyaretinin ardından ildeki sporcular ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Kılıç, kentteki spor yatırımlarını anlattı.

Kılıç, burada yaptığı konuşmada, salondaki sporcuların giydiği eşofmanın üzerinde ay yıldızlı Türk bayrağının bulunduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizi birbirimize bağlayan değerleri iyi bileceğiz. Bizim ayrımız gayrımız yok. Bizim farklı gidecek bir vatanımız da yok. Bu vatan, bu devlet bizim. Biz hep beraber bu coğrafyada bir şeyler başarabiliriz. Kenetleneceğiz. Kurtuluş Savaşı'ndaki 120 kardeşimiz. Burada önemli olan şey zihniyet, yaklaşım, düşünce, ortaya konan birlik ve beraberlik ruhu. Biz de bu mücadelenin içerisinde yer alalım. Biz de bu mücadeleyi verelim. Bayrağımız, vatanımız, ezanımız, inancımız için bu mücadeleyi verelim diye o istiklal mücadelesinin içerisinde yer almış Vanlı kardeşlerimiz. Cumhurbaşkanımız ne dediler; 'Biz istiklal ve istikbal mücadelesi veriyoruz şu an'. 2023 Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılı muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkartmak amacıyla koşuyoruz."

- "Bütün terör örgütlerine karşı duruyoruz ve duracağız"

15 Temmuz gecesi FETÖ'nün başını çektiği hainlerin Türkiye'ye darbe yapmaya kalkıştığını hatırlatan Kılıç, ancak milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın çağrısı üzerine kenetlendiğini anlattı.

Milletin birlik ve beraberlik içerisinde bayrağını alarak alanlara koştuğunu belirten Kılıç, şöyle devam etti:

"Silahla gelen teröristin karşısında iman dolu göğsünü siper etti. İşte bu ruh ve bu inançla biz bütün terör örgütlerine karşı, DEAŞ, PKK, DHKP-C, YPG, ne varsa hepsine karşı duruyoruz ve duracağız. Ama bunu beraber yapacağız. Siyasi anlamda temsil ettiklerini iddia edenler, 'Biz belli bir bölgenin temsilcisiyiz' diyorlardı. Bu millet kendisine hizmet edeni gönlüne alır. Van'da belediye noktasında kayyum atandı diye eleştiri getirenler var. Toplanan vergilerle onlara emanet edilen bu milletin aracını, gerecini çukur kazmak için, emniyeti sağlamak için gece gündüz görev yapan polisini, askerini şehit etmek için o imkanları kullananlara karşı sessiz mi kalacak?

Buradaki sporcularımız nasıl ulusal ve uluslararası müsabakalarda bayrağımızı dalgalandırmak için ter döküyorsa, polisimiz, askerimiz, emniyet güçlerimiz, korucularımız da güvenlik sağlamak, bu millet hayatını güvenli bir şekilde yaşasın diye fedakarlıkların en büyüğünü yapıyor. Yeri geldiği zaman canını ortaya koyuyor. Kusura bakmayın, onlara uzanan elleri kırmak bizim boynumuzun borcudur. Bu millete, bu bayrağa uzanan her eli kırmak bizim boynumuzun borcudur ve biz bunu yapıyoruz, yapacağız. Hiç kimse de bizi bu yoldan alıkoyamaz. Tehditmiş, kimi tehdit ediyorsunuz? Sizin boş tehditlerinizle geçirecek vaktimiz yok."

Bakan Kılıç, 15 yıl önce yapılamayanların AK Parti ile yapıldığını ifade ederek ülkenin gelişmesini önlemek için son dönemlerde terör örgütleri eliyle saldırılar gerçekleştirildiğini söyledi.

İstanbul ve Kayseri'deki terör saldırılarına değinen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, şöyle konuştu:

"Maç sonrası 45 vatan evladını şehit ettiler. Bir hafta sonra Kayseri'de askerlerimizi şehit ettiler. Hem de izinde, otobüste, kalleşçe. Zaten bunların hepsi kalleş. Bunların zaten bildikleri korkarak köşeye sıkışıp bomba patlatmak, arkadan vurmak. Bunlar namert, hain. Bu sözlerin hepsi onlara uyuyor. Ama bunları temizleyip atacağız. Kayseri'de askerlerimizi şehit ettikten sonra bir tane namerdi, haini Rusya büyükelçisine suikast yapması için gönderdiler. O da aynen böyle haince, kalleşçe arkasından vurdu. Ama çok şükür uluslararası camia işin arkasını gördü. Şunu iyi bilsinler, bu ülkenin içerisine nifak sokmaya çalışanlar, bu ülkenin evlatlarını, fidanlarını şehit edenler iyi bilsinler, biz bir ölür, bin diriliriz. Size teslim edeceğimiz bir karış toprağımız yok. Ama siz yok olacaksınız."

Konuşmasının ardından Kılıç'a salondaki sporcular tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin ardından vatandaşların nöbet tuttuğu Van Beşyol Meydanı'nda çekilen fotoğraf hediye edildi.

Bakan Kılıç, daha sonra çarşı merkezde esnaf ziyaretinde bulundu.

AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret ederek partililerle görüşen Kılıç, Yüzüncü Yıl Üniversitesi yerleşkesindeki Kredi Yurtlar Kurumuna geçti.



