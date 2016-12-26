27 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç Van'da

26 Aralık 2016 Pazartesi, 15:59
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç Van'da

VAN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Buradaki sporcularımız nasıl ulusal ve uluslararası müsabakalarda bayrağımızı dalgalandırmak için ter döküyorsa, polisimiz, askerimiz, emniyet güçlerimiz, korucularımız da güvenliği sağlamak, bu millet hayatını güvenli bir şekilde yaşasın diye fedakarlıkların en büyüğünü yapıyor. Yeri geldiği zaman canını ortaya koyuyor." dedi.

Bakan Kılıç, Van Valiliği ziyaretinin ardından ildeki sporcular ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Kılıç, kentteki spor yatırımlarını anlattı.

Kılıç, burada yaptığı konuşmada, salondaki sporcuların giydiği eşofmanın üzerinde ay yıldızlı Türk bayrağının bulunduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizi birbirimize bağlayan değerleri iyi bileceğiz. Bizim ayrımız gayrımız yok. Bizim farklı gidecek bir vatanımız da yok. Bu vatan, bu devlet bizim. Biz hep beraber bu coğrafyada bir şeyler başarabiliriz. Kenetleneceğiz. Kurtuluş Savaşı'ndaki 120 kardeşimiz. Burada önemli olan şey zihniyet, yaklaşım, düşünce, ortaya konan birlik ve beraberlik ruhu. Biz de bu mücadelenin içerisinde yer alalım. Biz de bu mücadeleyi verelim. Bayrağımız, vatanımız, ezanımız, inancımız için bu mücadeleyi verelim diye o istiklal mücadelesinin içerisinde yer almış Vanlı kardeşlerimiz. Cumhurbaşkanımız ne dediler; 'Biz istiklal ve istikbal mücadelesi veriyoruz şu an'. 2023 Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılı muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkartmak amacıyla koşuyoruz."

- "Bütün terör örgütlerine karşı duruyoruz ve duracağız"

15 Temmuz gecesi FETÖ'nün başını çektiği hainlerin Türkiye'ye darbe yapmaya kalkıştığını hatırlatan Kılıç, ancak milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın çağrısı üzerine kenetlendiğini anlattı.

Milletin birlik ve beraberlik içerisinde bayrağını alarak alanlara koştuğunu belirten Kılıç, şöyle devam etti:

"Silahla gelen teröristin karşısında iman dolu göğsünü siper etti. İşte bu ruh ve bu inançla biz bütün terör örgütlerine karşı, DEAŞ, PKK, DHKP-C, YPG, ne varsa hepsine karşı duruyoruz ve duracağız. Ama bunu beraber yapacağız. Siyasi anlamda temsil ettiklerini iddia edenler, 'Biz belli bir bölgenin temsilcisiyiz' diyorlardı. Bu millet kendisine hizmet edeni gönlüne alır. Van'da belediye noktasında kayyum atandı diye eleştiri getirenler var. Toplanan vergilerle onlara emanet edilen bu milletin aracını, gerecini çukur kazmak için, emniyeti sağlamak için gece gündüz görev yapan polisini, askerini şehit etmek için o imkanları kullananlara karşı sessiz mi kalacak?

Buradaki sporcularımız nasıl ulusal ve uluslararası müsabakalarda bayrağımızı dalgalandırmak için ter döküyorsa, polisimiz, askerimiz, emniyet güçlerimiz, korucularımız da güvenlik sağlamak, bu millet hayatını güvenli bir şekilde yaşasın diye fedakarlıkların en büyüğünü yapıyor. Yeri geldiği zaman canını ortaya koyuyor. Kusura bakmayın, onlara uzanan elleri kırmak bizim boynumuzun borcudur. Bu millete, bu bayrağa uzanan her eli kırmak bizim boynumuzun borcudur ve biz bunu yapıyoruz, yapacağız. Hiç kimse de bizi bu yoldan alıkoyamaz. Tehditmiş, kimi tehdit ediyorsunuz? Sizin boş tehditlerinizle geçirecek vaktimiz yok."

Bakan Kılıç, 15 yıl önce yapılamayanların AK Parti ile yapıldığını ifade ederek ülkenin gelişmesini önlemek için son dönemlerde terör örgütleri eliyle saldırılar gerçekleştirildiğini söyledi.

İstanbul ve Kayseri'deki terör saldırılarına değinen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, şöyle konuştu:

"Maç sonrası 45 vatan evladını şehit ettiler. Bir hafta sonra Kayseri'de askerlerimizi şehit ettiler. Hem de izinde, otobüste, kalleşçe. Zaten bunların hepsi kalleş. Bunların zaten bildikleri korkarak köşeye sıkışıp bomba patlatmak, arkadan vurmak. Bunlar namert, hain. Bu sözlerin hepsi onlara uyuyor. Ama bunları temizleyip atacağız. Kayseri'de askerlerimizi şehit ettikten sonra bir tane namerdi, haini Rusya büyükelçisine suikast yapması için gönderdiler. O da aynen böyle haince, kalleşçe arkasından vurdu. Ama çok şükür uluslararası camia işin arkasını gördü. Şunu iyi bilsinler, bu ülkenin içerisine nifak sokmaya çalışanlar, bu ülkenin evlatlarını, fidanlarını şehit edenler iyi bilsinler, biz bir ölür, bin diriliriz. Size teslim edeceğimiz bir karış toprağımız yok. Ama siz yok olacaksınız."

Konuşmasının ardından Kılıç'a salondaki sporcular tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin ardından vatandaşların nöbet tuttuğu Van Beşyol Meydanı'nda çekilen fotoğraf hediye edildi.

Bakan Kılıç, daha sonra çarşı merkezde esnaf ziyaretinde bulundu.

AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret ederek partililerle görüşen Kılıç, Yüzüncü Yıl Üniversitesi yerleşkesindeki Kredi Yurtlar Kurumuna geçti.


İLGİLİ HABERLER

KHK ile görevlendirme yapılan belediyeler
YEREL

KHK İLE GÖREVLENDİRME YAPILAN BELEDİYELER
Van'da trafik kazası: 1 ölü, 11 yaralı
YEREL

VAN'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 11 YARALI
Van'da FETÖ soruşturması
YEREL

VAN'DA FETÖ SORUŞTURMASI
Erciş'te &quot;Teröre Lanet Kardeşliğe Davet&quot; yürüyüşü
YEREL

ERCİŞ'TE "TERÖRE LANET KARDEŞLİĞE DAVET" YÜRÜYÜŞÜ
AK Partiden Kaymakam Vardar'a ziyaret
YEREL

AK PARTİDEN KAYMAKAM VARDAR'A ZİYARET
Tayini çıkan kaymakama veda yemeği
YEREL

TAYİNİ ÇIKAN KAYMAKAMA VEDA YEMEĞİ
Ege'nin şampiyon develerine karda idman
YEREL

EGE'NİN ŞAMPİYON DEVELERİNE KARDA İDMAN
Van'da &quot;Yaşama Yol Ver 112&quot; Projesi
YEREL

VAN'DA "YAŞAMA YOL VER 112" PROJESİ
Vanlı sporculardan grup birinciliği
YEREL

VANLI SPORCULARDAN GRUP BİRİNCİLİĞİ
Çaldıran'da esnaf siftah yapamadı
YEREL

ÇALDIRAN'DA ESNAF SİFTAH YAPAMADI
YYÜ'de Erasmus+ Değişim Programı Yabancı Dil Sınavı
YEREL

YYÜ'DE ERASMUS+ DEĞİŞİM PROGRAMI YABANCI DİL SINAVI
Kar onlara yaradı
YEREL

KAR ONLARA YARADI
Van'da halı saha futbol turnuvası
YEREL

VAN'DA HALI SAHA FUTBOL TURNUVASI
Van'da halı saha futbol turnuvası düzenlendi
YEREL

VAN'DA HALI SAHA FUTBOL TURNUVASI DÜZENLENDİ
Çaldıran'da okullar tatil edildi
YEREL

ÇALDIRAN'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, Van'da
YEREL

GENÇLİK VE SPOR BAKANI KILIÇ, VAN'DA

Gevaş'ta hırsızlık olayına karışan 5 kişi yakalandı
YEREL

GEVAŞ'TA HIRSIZLIK OLAYINA KARIŞAN 5 KİŞİ YAKALANDI
Van Ekonomi Konseyinden 'vergi çalıştayı' kararı
YEREL

VAN EKONOMİ KONSEYİNDEN 'VERGİ ÇALIŞTAYI' KARARI
Çocukların tiyatro keyfi
YEREL

ÇOCUKLARIN TİYATRO KEYFİ
Belediye ekiplerinden gece kar mesaisi
YEREL

BELEDİYE EKİPLERİNDEN GECE KAR MESAİSİ
Kızılaydan Halep'e yardım
YEREL

KIZILAYDAN HALEP'E YARDIM
Ankara Büyükşehir Belediyesinden Özalp ilçesine çöp konteyneri
YEREL

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN ÖZALP İLÇESİNE ÇÖP KONTEYNERİ
(Özel Haber) YYÜ kendi enerjisini üretiyor
YEREL

(ÖZEL HABER) YYÜ KENDİ ENERJİSİNİ ÜRETİYOR
Başkan Soğanda, kar engeline rağmen ilçe ziyaretlerine devam ediyor
YEREL

BAŞKAN SOĞANDA, KAR ENGELİNE RAĞMEN İLÇE ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR