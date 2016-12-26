Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

EDİRNE (AA) - Trakya Birlik Spor Kulübü Afyonkarahisar'da düzenlenen Minikler Ligine terfi müsabakalarında, kulüp olarak 16. sırada yer alarak Minikler Ligine katılmayı hak etti.

Trakya Birlik Spor Kulübü Başkanı Önder Yücel, Türk güreşinin her kategorisinde iddialı olduklarını belirterek, büyük başarı gösteren sporculara teşekkür etti.

Yücel, Trakya Birlik olarak Edirne ve Türkiye'de güreşte bir numara olmak için çalıştıklarını ifade etti.

- Edirne'de yeni yıl konseri düzenlenecek

Edirne Belediyesi 31 Aralık 2016 Cumartesi Günü Saraçlar Caddesi ve Barış Parkı'nda düzenleyeceği yıl başı konseriyle 2017'ye "merhaba" diyecek.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, 2017 yılını en iyi dileklerle karşılamak istediklerini belirtti.

Tüm vatandaşları yeni yıl konserine davet eden Gürkan "2017, birlik ve beraberlik içinde geçireceğimiz, umutlarımızın yeşerdiği bir yıl olsun. Kalbimizdeki sevgi hiç eksik olmasın." ifadelerini kullandı.

- "Tarım ve hayvancılığa sahip çıkılmalı"

Saadet Partisi İl Başkanı Ali Demirkıran, Edirne'ye bağlı ilçeleri belirli bir plan dahilinde ziyaret ettiklerini belirtti.

Demirkıran, yaptığı yazılı açıklamada, her yaptıkları ziyarette vatandaşların sorunlarını dinlediklerini ve çare aradıklarını belirtti.

Türkiye'de köylü, işçi ve memurun ekonomik sıkıntı çektiğini aktaran Demirkıran, "Köylüsü ile işçisi, memuru ile insanlarımız çeşitli problem ve ekonomik sıkıntı içinde hayat sürüyor. Saadet Partisi olarak sadece seçimlerde insanımızı hatırlayan bir parti değiliz. Her zaman insanımızın dertleri ile hemhal olmaya çalışıyoruz."' ifadelerini kullandı.