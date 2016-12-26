27 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Edirne'den kısa kısa

26 Aralık 2016 Pazartesi, 16:04
Edirne'den kısa kısa

EDİRNE (AA) - Trakya Birlik Spor Kulübü Afyonkarahisar'da düzenlenen Minikler Ligine terfi müsabakalarında, kulüp olarak 16. sırada yer alarak Minikler Ligine katılmayı hak etti.

Trakya Birlik Spor Kulübü Başkanı Önder Yücel, Türk güreşinin her kategorisinde iddialı olduklarını belirterek, büyük başarı gösteren sporculara teşekkür etti.

Yücel, Trakya Birlik olarak Edirne ve Türkiye'de güreşte bir numara olmak için çalıştıklarını ifade etti.

- Edirne'de yeni yıl konseri düzenlenecek

Edirne Belediyesi 31 Aralık 2016 Cumartesi Günü Saraçlar Caddesi ve Barış Parkı'nda düzenleyeceği yıl başı konseriyle 2017'ye "merhaba" diyecek.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, 2017 yılını en iyi dileklerle karşılamak istediklerini belirtti.

Tüm vatandaşları yeni yıl konserine davet eden Gürkan "2017, birlik ve beraberlik içinde geçireceğimiz, umutlarımızın yeşerdiği bir yıl olsun. Kalbimizdeki sevgi hiç eksik olmasın." ifadelerini kullandı.

- "Tarım ve hayvancılığa sahip çıkılmalı"

Saadet Partisi İl Başkanı Ali Demirkıran, Edirne'ye bağlı ilçeleri belirli bir plan dahilinde ziyaret ettiklerini belirtti.

Demirkıran, yaptığı yazılı açıklamada, her yaptıkları ziyarette vatandaşların sorunlarını dinlediklerini ve çare aradıklarını belirtti.

Türkiye'de köylü, işçi ve memurun ekonomik sıkıntı çektiğini aktaran Demirkıran, "Köylüsü ile işçisi, memuru ile insanlarımız çeşitli problem ve ekonomik sıkıntı içinde hayat sürüyor. Saadet Partisi olarak sadece seçimlerde insanımızı hatırlayan bir parti değiliz. Her zaman insanımızın dertleri ile hemhal olmaya çalışıyoruz."' ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu:
YEREL

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MÜEZZİNOĞLU:
Edirne'de gizli buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı
YEREL

EDİRNE'DE GİZLİ BUZLANMA SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI
Başkan Gürkan'dan yılbaşı konserine davet
YEREL

BAŞKAN GÜRKAN'DAN YILBAŞI KONSERİNE DAVET
Hastalara &quot;Bel&quot; eğitimi
YEREL

HASTALARA "BEL" EĞİTİMİ
Kırcasalih Belde Belediyesi'nde toplu sözleşme memnuniyeti
YEREL

KIRCASALİH BELDE BELEDİYESİ'NDE TOPLU SÖZLEŞME MEMNUNİYETİ
Edirne'deki cinayet
YEREL

EDİRNE'DEKİ CİNAYET

Edirne'de göçmen kaçakçılığı operasyonları
YEREL

EDİRNE'DE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONLARI

Edirne'de &quot;Şeyh Bedreddin heykeli&quot; tartışması
YEREL

EDİRNE'DE "ŞEYH BEDREDDİN HEYKELİ" TARTIŞMASI
Edirne Ticaret Borsası
YEREL

EDİRNE TİCARET BORSASI

Bakan Müezzinoğlu Edirne'de
YEREL

BAKAN MÜEZZİNOĞLU EDİRNE'DE

Ahilik Esnaf Fonu kurulacak
YEREL

AHİLİK ESNAF FONU KURULACAK
Uzunköprü Devlet Hastanesinde &quot;Bel okulu&quot;
YEREL

UZUNKÖPRÜ DEVLET HASTANESİNDE "BEL OKULU"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, Edirne'de
YEREL

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MÜEZZİNOĞLU, EDİRNE'DE