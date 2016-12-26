Sarayönü Belediyespor Erkan Çelik'le anlaştı

KONYA (AA) - Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7. Grup ekiplerinden Sarayönü Belediyespor, ara transfer dönemi için Bursa Zaferspor'dan Erkan Çelik ile anlaştı.
TFF 3. Lig'e çıkma hedefiyle yoluna devam eden Sarayönü Belediyespor, sezonun ikinci yarısı için transfer çalışmalarına başladı.
Ara transfer döneminde farklı mevkilere yapılacak transferle takımı güçlendirmek isteyen yeşil siyahlı kulüp, Bursa Zaferspor'dan Erkan Çelik ile anlaştı.
Sarayönü Belediyespor Başkanı Nafiz Solak tarafından yürütülen transfer görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasının ardından Bursaspor altyapısından yetişen Erkan Çelik, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.
Hücumda her iki kanatta ve forvet arkası mevkilerinde görev alabilen oyuncunun, ligin ilk yarısında Bursa Zaferspor formasıyla 11 karşılaşmaya çıktığı öğrenildi.