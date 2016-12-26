Bartın'da hayvan hırsızlarına yönelik operasyon

BARTIN (AA) - Bartın İl Jandarma Komutanlığının hayvan hırsızlarına yönelik operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 2 aylık teknik ve fiziki takip sonucu sabah saatlerinde hayvan hırsızlarına yönelik operasyon düzenledi.
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Saltukova mevkisinden bir araca yükledikleri 5 büyükbaş hayvanı Kastamonu'ya satmaya götürdükleri belirlenen zanlılar, Akıncılar köyünde jandarma ekiplerince durduruldu.
Operasyonda H.Ç, E.S, M,Ç, E.Ç ve İ.A. gözaltına alındı.
Bu arada ele geçirilen hayvanlar, jandarma ekiplerince sahiplerine teslim edildi.
Zanlıların son 3 ayda 17 büyükbaş hayvan çaldığı öğrenildi.