Bursa'daki yurtlarda yangın önlemleri denetlendi

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BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yurtlarda yangınla ilgili alınan önlemleri denetledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Adana’daki yurt yangının Bursa'da da yaşanmaması için Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yurtlarda yangın önlemlerine ilişkin denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Muhammed Emin Tarım, Adana'daki üzücü olay sonrasında, Bursa genelinde resmi kayıtlı 127 yurdun incelendiğini belirtti.

- Eksikler kaçış yollarıyla ilgili

İncelemelerin sonuçlarının yurt yetkililerine bildirildiğini kaydeden Tarım, ''Akabinde ilgili ruhsat veren kurumlarımıza da yazılı olarak bu raporlar iletiliyor. Yurtlarda tespit ettiğimiz yangın önlemleri açısından eksiklikler, öncelikle kaçış yollarıyla ilgiliydi. Bu kaçış yollarındaki yangın merdivenleri, yangın merdivenlerine ulaşımdaki kusurlar, kapıların uygunsuzluğu, merdivenlere ulaşımda pencerelerden veya kilitli kapılardan ulaşır vaziyette yapılan tespitler, merdivenlerin sağlıklı dış açık alana ulaşması gibi eksikler mevcuttu.'' bilgisini aktardı.

Yurtlarda ilk uyarı sistemlerinin de önemli olduğunu vurgulayan Tarım, ''Yönetmeliğe göre duman algılama dedektörleri, alarm buton siren sistemlerinin olması, yangının erken tespit edilmesi ve tahliye imkanlarının daha hızlı yapılmasını sağlayacaktır.'' değerlendirmesinde bulundu.

- Acil eylem planı hazırlanmalı ve tatbikat yapılmalı

Tarım, yangınların çıkmasında etkili elektrik panosu, uygunsuz kablo hatları, alev kaynağı olan doğalgaz kullanımı, ocak kullanımı, ısıtıcılar ve kazan dairesi gibi noktalarda da eksiklerin tespit edildiğini belirterek, bu kusurların giderilmesi için gerekli önlemlerin alındığını ifade etti.

Tarım, "Ayrıca, yurtlarda yangın riski taşıyabilen mobilya, ahşap ve halılar, olası yangınların hızlı bir şekilde büyümesine neden olabilir ve tahliye durumunu zorlaştırır. Bu nedenle özellikle kaçış yollarında ve merdiven içinde halı, elektriksel kablo hatları ve pano bulunması tahliyede risk oluşturuyor.'' değerlendirmesini yaptı.

Denetimlerin süreceğini belirten Tarım, yurtların eksikliklerinin tamamlanması konusunda ilgililerin uyarıldığını bildirdi.