Tekirdağ'dan Haleplilere 10 tır yardım

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TEKİRDAĞ(AA) - Tekirdağ’da, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde "Halep'te İnsanlık Ölmesin" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında vatandaşların ve sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle toplanan 10 tır yardım, tahliye edilen Haleplilere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Sahil dolgu alanında düzenlenen programda konuşan Vali Mehmet Ceylan, Halep'ten tahliye edilen Suriyeli sivillerin acil ihtiyaçlarını karşılamak için Tekirdağ'dan 10 tır yardım toplandığını söyledi.

Vali Ceylan, Tekirdağ'dan gönderilen hayır kervanının, yardıma muhtaç insanlara bir nebze olsun katkı sağlayacağını belirterek "Halep'te Suriye'de bu günlerde büyük bir dram yaşayanların acılarını bir nebze de olsa azaltacak, onların sıkıntılarına bir nebze olsun derman olacak bu hayır kervanının inşallah sağ salim yerine ulaşmasını temenni ediyorum. Bu güzel organizasyonu hazırlayan Diyanet İşleri Başkanlığına da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Türkiye'nin her zaman mazlumların umudu olacağını ifade eden Ceylan, "50 bine yakın Halepli kardeşimize bu yapılan acizane yardımlarla destek olmaya çalışıyoruz. Bizler bu tür yardımları sürdürmeye devam edeceğiz. İnşallah bu yardımlar sağ salim yerine ulaşır ve oradaki kardeşlerimizin ihtiyacına katkı sağlar" dedi.

Tekirdağ Müftü Vekili Hızır Yağcı, yardımların 70 ton gıda, 75 ton un, 12 bin battaniye, 18 bin mutfak eşyasından oluştuğunu kaydetti.

Yağcı'nın duasının ardından yardım tırları yola çıktı.









