AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

ANKARA (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Elvan, makamında "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.
Bakan Elvan, haber kategorisinde Elif Öztürk'ün çektiği, Kısıklı'daki Millet Parkı'nda toplanan vatandaşlar ve STK'ların Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini protesto ettiği "Türkiye darbe girişimine karşı tek yürek" isimli fotoğrafa oy verdi.
Yaşam kategorisindeki fotoğraflar arasından ise Elvan, Agoes Rudianto'nun "Denizden plastik çöp toplayan çocuklar" adlı fotoğrafını beğendi.
Elvan, spor kategorisinde de Volkan Furuncu'nun "Muhammed Ali'nin vefatı" adlı fotoğrafına oy verdi.