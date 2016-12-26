Bursa'da kültür sanat

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BURSA (AA) - Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), "Sara'yı Evlendirmek" oyununun prömiyerini gerçekleştirecek.

Amerikalı yazar Sam Bobrick'in yazdığı, Eylül Aktürk'ün Türkçeye çevirdiği ve Bursa Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye uyarlanan "Sara'yı Evlendirmek" oyununu Murat Sarı yönetiyor. Oyunun ışık tasarımını Ali Karaman, dekor tasarımını Murat Gülmez, kostüm tasarımını Funda Çebi ve müziklerini Cem İdiz üstlendi.

Demet Oran, Kemal Okur, Arzu Tan Bayraktutan, Nazlı Ceren Argon ve Nurettin Örük'ün rol aldığı oyunda, hayatını kariyerine adamış ve bu yolda yalnızlığı tercih etmiş başarılı bir avukat olan Sara'nın, kuzeni Martha tarafından sıra dışı ve biraz da çılgınca yöntemlerle evlendirme çabası anlatılıyor. Sahnedeki her karakterde izleyicinin kendinden yahut hayatına dokunan kişilerden bir parça bulacağı oyunda, Martha'nın girişimlerinin yanı sıra aşk ve evlilik kavramları da samimi bir dille irdeleniyor.

Oyunun prömiyeri yarın saat 20.00'de Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde gerçekleştirilecek. Oyun, 28, 29 ve 30 Aralık'ta yine aynı saatte izleyiciyle buluşacak.

