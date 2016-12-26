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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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ABD'deki lüks sığınaklar kısa sürede satıldı

26 Aralık 2016 Pazartesi, 16:12

ANKARA (AA) - ABD'nin Kansas eyaletinde eski bir askeri silodan lüks sığınağa dönüştürülen ve 3 milyon dolar fiyat biçilen yeraltı dairelerinin kısa sürede tükendiği bildirildi.

Teknoloji sitesi CNET'in haberine göre, bir inşaat firması, 1960'da ABD ordusu tarafından yeraltı füze mahzeni olarak kullanılan siloyu lüks sığınaklara dönüştürülerek 1,5 ile 3 milyon dolar arasında satışa çıkardı.

İnşaat firması sahibi Larry Hall, CNET'e yaptığı açıklamada, yeraltı dairelerinin satışa çıkar çıkmaz tükendiğini belirterek yüksek talep nedeniyle yeni projeler üzerinde çalışmaya başladıklarını kaydetti.

Nükleer saldırıya dayanıklı sığınakların aynı zamanda olası bir iç savaş veya ekonomik kriz döneminde de kullanılmaya uygun şekilde tasarlandığına işaret eden Hall, "Daireleri satın alanların çoğu, olası bir doğal veya insan ürünü afet durumunda gönül rahatlığıyla kaçabilecekleri bir sığınak arayan başarılı ve eğitimli kişiler." ifadesini kullandı.

Beton duvarları yaklaşık 2,9 metre kalınlığındaki sığınak, saatte 800 kilometre hızındaki rüzgara dayanıklı 2 milyon dolar değerinde kubbemsi beton bir kapağa sahip.

Büyüklükleri 84 ile 168 metrekare arasında değişen dairelerde herhangi bir dış desteğe ihtiyaç duyulmaksızın 5 yıla kadar yaşanabilecek tüm teçhizat mevcut.

Gizli bir mevkide inşa edilen barınakta yüzme havuzu, sinema, spor ve eğitim alanları, mini bir ameliyathane, organik gıda üretim merkezi ve benzer birçok tesis bulunuyor.


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