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ANKARA (AA) - Ankara Valiliğince, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 97. yıl dönümü kutlama törenleri nedeniyle, Ankara'da bazı yolların trafiğe kapatılacağını bildirildi.

Ankara Valiliğince yapılan açıklamaya göre, 27 Aralık Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 97. yıl dönümü kutlama törenleri kapsamında yarın saat 11.00’de Kara Harp Okulu Komutanlığı 2 No'lu Nizamiye'de başlayıp Anıtkabir 1 No'lu Nizamiye'de sona erecek Atatürk Garnizon Koşusu nedeniyle başlangıç ve bitiş noktaları arasındaki gidiş istikametini içeren Fevzi Çakmak Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi-Anadolu Meydanı güzergahı, koşunun başlamasından 15 dakika öncesinden, yarış sonuna kadar araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

Atatürk'ün 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişinde ilk karşılandığı nokta olan Dikmen Keklikpınarı'nda yapılacak ve 13.15'te Dikmen Caddesi üzerinde başlayacak tören alanına gelen yol güzergahında, törenin başlama saatinden 20 dakika öncesinden itibaren tören sonuna kadar araç trafiği engellenecek.

Ankara Tren Garı önünden hareketle Cumhuriyet Bulvarı'nı takiben Ulus Atatürk Anıtı önünde sona erecek Seğmen Alayı Kortej Yürüyüşü için 15.00-15.30 arasında, başlangıç/varış noktaları arasındaki yolların gidiş istikameti, yürüyüş sonuna kadar kısa süreli olarak araç trafiğine kapatılacak.

Dikmen Keklikpınarı'nda başlayıp tren garı önünde sona erecek 81. Büyük Atatürk Koşusu'nun, Dikmen Caddesi, Cevizlidere Caddesi, Türk Ocağı Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi, Anadolu Meydanı güzergahında, başlangıç/varış noktaları arasındaki yolların gidiş istikameti ise yarışın başlayacağı 14.00'ten 15 dakika öncesinden başlayarak yarış sonuna kadar araç ve yaya trafiğine kapatılacak.



