Edirne'deki cinayet

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Süloğlu ilçesinde göl kenarında avlanan kişinin tüfekle vurulmasıyla ilgili biri maktulün arkadaşı 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ercan Kopar'ın öldürülmesiyle ilgili Hasan D'nin gözaltına alınması sonrası savcılık kararıyla Kopar'ın arkadaşı Mehmet G. de gözaltına alındı. İki şüpheli jandarmadaki işlemlerinin sonrası Edirne Adliyesine sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İddiaya göre, cuma günü Ercan Kopar ve arkadaşı Mehmet G, avlanmak için ilçeye bağlı Geçkinli köyü göleti kenarına gitmiş, bir süre sonra avcıların yanına gelen Geçkinli köyü sakinlerinden Hasan D, avlanan Kopar ve arkadaşı Mehmet G'ye gölet kenarında avlanamayacaklarını belirterek, alanı terk etmelerini istemişti.

Kavgaya dönüşen olayda Hasan D. av tüfeğiyle Ercan Kopar'ı karnından vurmuş, cinayet şüphelisi ile yaşadığı arbede sonrası Hasan D'nin av tüfeğini de alarak, olay yerinden kaçtığı iddia edilen Mehmet G, jandarma karakoluna giderek, ihbarda bulunmuştu.

Olay yerine giden jandarma ekipleri şüpheli Hasan D'yi gözaltına almıştı.







