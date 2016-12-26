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OSMANİYE (AA) - Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından personellere yönelik kurumsal risk yönetimi uygulama eğitimi verildi.

İl Müdürü İbrahim Sağlam, kurum binasındaki Anadolu salonunda, yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen eğitim kapsamında, 25 personele eğitim verildiğini belirtti.

Risk yönetiminin iyi yönetimin vazgeçilmezi olduğunu ifade eden Sağlam, şunları kaydetti:

"Gelişmiş ülkelerde artık yöneticiler, iyi yönetim olarak kavramlaştırılan yeni yönetim teorisinin ilkelerine uygun bir yönetim gerçekleştirmekle sorumlu tutulmaktadır. Bu kapsamda, kurumsal risk yönetimi iyi yönetimin vazgeçilmez bir unsuru olarak görülmektedir. Bu anlayış, başta gelişmiş ülkeler olmak üzere giderek tüm dünyada genel kabul görmektedir. Eğitimde kurumsal risk yönetiminin teori, kavram, yöntem, model ve uygulamaları personelimize tanıtılacaktır."

Konuşmalardan sonra, proje eğitim uzmanı Mustafa Kemal Topçu, katılımcılara risk tanımı ve riske ilişkin temel kavramlar, risklerin sınıflandırılması, kurumsal risk yönetimi, kontrol faaliyetleri, kurumsal risk yönetimi ile iç kontrol ilişkisi konularında bilgi verdi.



