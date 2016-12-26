Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 97. yıl dönümü

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ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "27 Aralık'ta, Gazi ve arkadaşlarına birlik ve beraberlik içinde kucak açan Ankaralılar, 15 Temmuz'da darbe girişimcilerine karşı da büyük bir direniş göstermiş, birlik ve beraberliğimizden ödün vermeyeceğimizi bir kez daha tüm dünyaya ilan ettiğimiz merkez olmuştur." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal'in Ankara'ya gelişinin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gazi Mustafa Kemal'in 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişinin, Kurtuluş Savaşı'nın önemli dönüm noktalarından biri olduğuna işaret eden Erdoğan, böylece Anadolu'nun küçük bir şehri olan Ankara'nın istiklal mücadelesinin yönetildiği bir merkez haline geldiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal ve Heyet-i Temsiliye üyelerini büyük bir coşku, heyecan ve umutla karşılayan Ankara, millet iradesinin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere Cumhuriyetimizin temel kurum ve kuruluşlarına ev sahipliği yapmıştır." değerlendirmesinde bulunarak, mesajında şunları kaydetti:

"Milli mücadele boyunca canı pahasına vatan ve bayrağına sahip çıkan Ankara, Cumhuriyet'in ilanından sonra da ülkemizin ilerleme ve gelişmesine öncülük etmiş, bugün dünyanın sayılı başkentleri arasında yerini almıştır. 27 Aralık'ta, Gazi ve arkadaşlarına birlik ve beraberlik içinde kucak açan Ankaralılar, 15 Temmuz'da darbe girişimcilerine karşı da büyük bir direniş göstermiş, birlik ve beraberliğimizden ödün vermeyeceğimizi bir kez daha tüm dünyaya ilan ettiğimiz merkez olmuştur. Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal ve İstiklal Savaşı'nın tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyor, tüm Ankaralıları en kalbi duygularımla selamlıyorum".