Belediye personeline etkili iletişim semineri

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediyesi, personeline kurum içi motivasyon, etkili iletişim ve beden dili semineri düzenledi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aile Yaşam Merkezi salonunda düzenlenen seminerde, Ahi Evran Üniversitesi öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Eminer Şener ve Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özdemir eğitim verdi.
Seminere Belediye Başkan Yardımcısı Emre Şahinci ve belediye personeli katıldı.
Şener ve Özdemir, iletişimin önündeki engeller, değiştirme yöntemleri, doğru ve yanlış iletişim uygulamaları hakkında bilgi verdi.
Aile Yaşam Merkezindeki belediye personeline yönelik seminer 20 Ocak tarihine kadar devam edecek.