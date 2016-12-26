"O Gece 15 Temmuz" konferansı

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ŞANLIURFA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı koymak amacıyla 15 Temmuz gecesi İstanbul'da sokağa çıkan ve tankın altına yatarak yaralanan Sabri Ünal, "Biz millet olarak bir bütün olarak durduğumuz ve birlikte hareket ettiğimiz için Allah da lütuf ve merhamet etti o gece bir beladan kurtulduk." dedi.

Ünal, mezunu olduğu Harran Üniversitesi (HRÜ) tarafından Mehmet Akif İnan Salonu'nda düzenlenen "O Gece 15 Temmuz" konferansında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesi darbecilere engel olmak amacıyla yakınlarıyla sokağa çıktığını ve üzerinden geçen tank nedeniyle yaralandığını belirtti.

İlk tankın altına yattığında herhangi bir yara almadığını ancak ikinci tankın kolunun üzerinden geçtiğini anlatan Ünal, "Tankların altından sağ çıktım. Bir üçüncüsü gelseydi ve yaralı olmasaydım, onu da durdurmaya çalışırdım." dedi.

Ünal, darbe girişimi gecesi sokaklara çıkan insanlar sayesinde demokrasinin korunduğunu ifade ederek, Türkiye'de yaklaşık 20 milyon kişinin o gece sokaklara çıktığını söyledi.

Milletin iradesi sayesinde Türkiye'nin bir beladan kurtulduğunu vurgulayan Ünal, birçok kişinin şehit, birçok kişinin gazi olduğuna işaret etti.

Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz millet olarak, bir bütün olarak durduğumuz ve birlikte hareket ettiğimiz için Allah da lütfetti ve merhamet etti, o gece bir beladan kurtulduk. Ama zannetmeyin ki hırsız bir defa gelip evi yokladı. Şu ana kadar bir yerde kıymetli bir şey olduğunu bilip görüp de onu bir defa çalamayınca ikinci defa denemeyen veya gelmeyen hırsız görmedim. Farklı şekillerde deniyor. Geçen camdan geldiyse bu sefer kapıyı deniyor, çilingir uyduruyor. Tehdit ve şantaj gibi yöntemlerle değerli olanı sizden koparmak istiyorlar."

Özverili hekimler sayesinde kolunun kopmaktan kurtarıldığını belirten Ünal, tedavisinin sürdüğünü ancak o gece ülkesi için şehit olmak amacıyla yola çıktığını dile getirdi.

HRÜ Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın da yaklaşık yüzyıl önce Çanakkale'de düşmana geçit vermeyen ecdadın torunlarının, 15 Temmuz'da yine aynı düşmana tüm Türkiye'de geçit vermediğini ifade etti.