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YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
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Adıyaman Belediyespor'da transfer

26 Aralık 2016 Pazartesi, 16:24

ADIYAMAN (AA) - Hentbol 1. Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Adıyaman Belediyespor, 14 yıl Beşiktaş formasıyla ter döken milli yıldız Ömer Ozan Arifoğlu'nu kadrosuna kattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu sezon Hentbol 1. Ligi'nde Adıyaman'ı başarıyla temsil eden ve sezonun ilk yarısını bir maç eksiğine rağmen ikinci sırada tamamlayarak önümüzdeki yıl Süper Lig'de mücadele etmek için iddialı olduğunu gösteren Adıyaman Belediyesi Hentbol Takımı, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmaya başladı.

Kadrosunda kaliteli oyuncuları barındıran Adıyaman Belediyespor, profesyonel hentbol yaşamına Beşiktaş'ta başlayan ve 14 yıl Beşiktaş forması giyen Ömer Ozan Arifoğlu ile anlaşarak hedef çıtasını yükseltti.

Transfer ve takımın hedefleriyle ilgili bir değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediyesi Spor Genel Direktörü Mehmet Yıldırım, Süper Lig kadrosunu oluşturmaya başladıklarını belirtti.

Beşiktaş formasıyla 14 yıl ter döken Ömer Ozan Arifoğlu ile anlaştıklarını dile getiren Yıldırım, yeni transferle ilgili şunları kaydetti:

"Adıyaman Belediyespor olarak sezonun en önemli transferlerinden birine imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 14 yıl Beşiktaş'ta oynayan ve 2006-2007 sezonunda bu yana Avrupa Kupalarında ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden milli hentbolcuyla her konuda anlaştık. Hedefimiz inşallah gelecek sezon Süper Lig'de mücadele etmek. Ondan sonraki hedefimiz ise Avrupa kupalarına katılmak. Bu anlamda takımızdan desteğini hiç esirgemeyen Belediye Başkanımız Hüsrev Kutlu'ya, Kulüp Başkanımız Aykut Dündar'a ve yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum."

Ömer Ozan Arifoğlu ise Adıyaman Belediyespor'u tercih etmesindeki en büyük etkenin hedefleri olduğunu belirterek, "Adıyaman Belediyespor gibi büyük hedefler koyan bir takımla anlaştığım için çok mutluyum. İnşallah bu sezon takımımın Süper Lig'e çıkması için ben de elimden geleni yapacağım. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Devre arasını iyi değerlendirmek isteyen Adıyaman Belediyesi Hentbol Takımı, 15 Ocak'ta başlayacak olan ikinci yarının ilk maçında lider Selka Eskişehir Hentbol takımı ile kendi evinde karşılaşacak.

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