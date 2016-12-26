Hüyük'ün "Kerpiç Evleri" karla doldu

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KONYA (AA) - Hüyük ilçesi'ne bağlı Sonsuz Şükran Mahallesi günlerdir etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.

Hüyük'e bağlı Çavuş Mahallesinde bulunan ve sanatçıların zaman zaman kaldığı kerpiçten evlerin damları da yağış sonrası karla doldu.

Mahallede, 30 santimi aşan kar yüksekliği nedeniyle kerpiç evlerin zarar görmemesi için damlarda kar temizliği çalışması başlatıldı.

Mahalle'de görevli Mustafa Akyüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mahalle'de çok sayıda sanatçıya ait kerpiç evin bulunduğunu belirtirken, kış döneminde kar yağışı sonrasında evlerin damlarında küreme yaparak kar temizliği yaptıklarını söyledi.

Mahalle'de, uzun yıllardır bu kadar yoğunlukta kar yağmadığını, günlerdir aralıklarla devam eden yağış sonrasında evlerin damlarında küreme yaparak beyaz örtüden arındırmaya çalıştıklarını belirten Akyüz, sanatçıların genelde yaz döneminde buraya geldiğini, ancak kış ve diğer mevsimlerde de evlerinde kalanların olduğunu kaydetti.



