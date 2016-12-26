27 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hüyük'ün "Kerpiç Evleri" karla doldu

26 Aralık 2016 Pazartesi, 16:28
Hüyük'ün "Kerpiç Evleri" karla doldu

KONYA (AA) - Hüyük ilçesi'ne bağlı Sonsuz Şükran Mahallesi günlerdir etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.

Hüyük'e bağlı Çavuş Mahallesinde bulunan ve sanatçıların zaman zaman kaldığı kerpiçten evlerin damları da yağış sonrası karla doldu.

Mahallede, 30 santimi aşan kar yüksekliği nedeniyle kerpiç evlerin zarar görmemesi için damlarda kar temizliği çalışması başlatıldı.

Mahalle'de görevli Mustafa Akyüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mahalle'de çok sayıda sanatçıya ait kerpiç evin bulunduğunu belirtirken, kış döneminde kar yağışı sonrasında evlerin damlarında küreme yaparak kar temizliği yaptıklarını söyledi.

Mahalle'de, uzun yıllardır bu kadar yoğunlukta kar yağmadığını, günlerdir aralıklarla devam eden yağış sonrasında evlerin damlarında küreme yaparak beyaz örtüden arındırmaya çalıştıklarını belirten Akyüz, sanatçıların genelde yaz döneminde buraya geldiğini, ancak kış ve diğer mevsimlerde de evlerinde kalanların olduğunu kaydetti.


İLGİLİ HABERLER

Konya'da eğitime kar engeli
YEREL

KONYA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
Konya'da eğitime kar engeli
YEREL

KONYA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
Ereğli Belediyesi ile Türk-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı
YEREL

EREĞLİ BELEDİYESİ İLE TÜRK-İŞ SENDİKASI ARASINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
Konyalı sanatçıların kaldığı Sonsuz Şükran Köyü beyaza büründü
YEREL

KONYALI SANATÇILARIN KALDIĞI SONSUZ ŞÜKRAN KÖYÜ BEYAZA BÜRÜNDÜ
Konya'da tarihi eser operasyonu
YEREL

KONYA'DA TARİHİ ESER OPERASYONU
Cumhurbaşkanı Başdanışmanları &quot;Yeni Türkiye Ve Cumhurbaşkanlığı&quot; sistemini anlattı
YEREL

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANLARI "YENİ TÜRKİYE VE CUMHURBAŞKANLIĞI" SİSTEMİNİ ANLATTI
Akşehir'de yazarlar öğrencilerle buluştu
YEREL

AKŞEHİR'DE YAZARLAR ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

KONYA'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Konya'da yaralı akbaba bulundu
YEREL

KONYA'DA YARALI AKBABA BULUNDU
2. Irak Sağlık Sektöründe Dayanışma Kurultayı
YEREL

2. IRAK SAĞLIK SEKTÖRÜNDE DAYANIŞMA KURULTAYI
Konya Ticaret Borsası
YEREL

KONYA TİCARET BORSASI
Konya'nın Köy Deseni Haritası çıkarılıyor
YEREL

KONYA'NIN KÖY DESENİ HARİTASI ÇIKARILIYOR
Sarayönü Belediyespor Erkan Çelik'le anlaştı
YEREL

SARAYÖNÜ BELEDİYESPOR ERKAN ÇELİK'LE ANLAŞTI
Meram'a yeni bir tesis daha
YEREL

MERAM'A YENİ BİR TESİS DAHA
Buz altında balık avı
YEREL

BUZ ALTINDA BALIK AVI
Ilgın'da kar temizleme çalışmaları
YEREL

ILGIN'DA KAR TEMİZLEME ÇALIŞMALARI

Sarayönü'ne iki yeni TOKİ projesi
YEREL

SARAYÖNÜ'NE İKİ YENİ TOKİ PROJESİ
Irak Türkmen Cephesi'nden AA'ya teşekkür
YEREL

IRAK TÜRKMEN CEPHESİ'NDEN AA'YA TEŞEKKÜR
Cihanbeyli'nin dört bir tarafına kuş evleri yerleştirildi
YEREL

CİHANBEYLİ'NİN DÖRT BİR TARAFINA KUŞ EVLERİ YERLEŞTİRİLDİ
Selçuk'ta Türk Turizminde Turist Rehberliğinin Yeri ve Önemi anlatıldı
YEREL

SELÇUK'TA TÜRK TURİZMİNDE TURİST REHBERLİĞİNİN YERİ VE ÖNEMİ ANLATILDI
Beyşehir'de kar yığınları kamyonlarla şehir dışında taşınıyor
YEREL

BEYŞEHİR'DE KAR YIĞINLARI KAMYONLARLA ŞEHİR DIŞINDA TAŞINIYOR
Akşehir'de AK Parti 61. Danışma Meclisi gerçekleşti
YEREL

AKŞEHİR'DE AK PARTİ 61. DANIŞMA MECLİSİ GERÇEKLEŞTİ
Torku elma suyu üretimine başladı
YEREL

TORKU ELMA SUYU ÜRETİMİNE BAŞLADI
Beyşehir'de kar temizlik çalışmaları sürüyor
YEREL

BEYŞEHİR'DE KAR TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR