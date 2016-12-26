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YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
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Sivas'ta uyuşturucu operasyonu

26 Aralık 2016 Pazartesi, 16:30

SİVAS (AA) - Sivas'ta, polis ekiplerince yapılan operasyonla bir miktar uyarıcı ve uyuşturucu madde ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, yapılan istihbarat çalışması üzerine İstanbul'dan kente gelerek uyuşturucu ticareti ve temini yapmak istediği belirlenen M.Y. ve H.M'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler üzerinde yapılan aramada uyarıcı nitelikte 172 extacy hap ile 1,70 gram esrar ve sahte sürücü belgesi ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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