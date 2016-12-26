Sivas'ta uyuşturucu operasyonu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SİVAS (AA) - Sivas'ta, polis ekiplerince yapılan operasyonla bir miktar uyarıcı ve uyuşturucu madde ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, yapılan istihbarat çalışması üzerine İstanbul'dan kente gelerek uyuşturucu ticareti ve temini yapmak istediği belirlenen M.Y. ve H.M'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler üzerinde yapılan aramada uyarıcı nitelikte 172 extacy hap ile 1,70 gram esrar ve sahte sürücü belgesi ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.