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YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
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Ordu'da otomobilin sinyalizasyon direğine çarpması

26 Aralık 2016 Pazartesi, 16:31

ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde, otomobilin sinyalizasyon direğine çarpması sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi Sina Nur Güney'in cenazesi toprağa verildi.

Ordu Özel Bilim Anadolu Sağlık Meslek Lisesi ikinci sınıf öğrencisi Güney'in cenazesi, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yakınları tarafından alınarak Bucak Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından Güney'in cenazesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi cenaze nakil aracıyla aynı mahalledeki Fatih Camisi avlusuna götürüldü.

Güney'in cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Perşembe ilçesi Çerli Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Güney'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, sınıf ve okul arkadaşları da katıldı.

Samsun'dan Giresun yönüne giden Efkan Büyük yönetimindeki 28 TR 275 plakalı otomobil, 24 Aralık'ta Altınordu ilçesi Kirazlimanı Mahallesi mevkisinde sinyalizasyon direğine çarpmış, kazada sürücü Büyük'ün yanı sıra otomobilde bulunan Esra Bilkay, Hilal Yiğit ve Sina Nur Güney yaralanmıştı.

Yaralılardan Sina Nur Güney Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmiş, Ordu Devlet Hastanesinde tedavi gören Hilal Yiğit'in ise beyin ölümü gerçekleşmiş ve ailesi tarafından organları bağışlanmıştı.


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