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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Adana'da kültür sanat

26 Aralık 2016 Pazartesi, 16:33

ADANA (AA) - Adana Devlet Tiyatrosu (ADT) bu hafta, "Silahlı Manzara" adlı oyununu sahneleyecek.

Joe Penhall'in yazdığı, Zeynep Avcı'nın çevirdiği, Işıl Kasapoğlu'nun yönettiği oyunda, ordu tarafından kullanılması amacıyla, "füze taşıyan insansız hava aracı" tasarlayan bir mühendisin, mesleki sorumlulukları ve vicdanıyla giriştiği mücadele anlatılıyor.

Dekor tasarımını Hakan Dündar, giysi tasarımını Funda Yılnur Karasaç, ışık tasarımını Özer Kuşkaya, müziklerini Alper Maral, dramaturgunu Onur Erbilen, yönetmen yardımcılığını H. Barış Özkan ve asistanlığını Hakan Akyüz'ün üstlendiği oyunda, H. Barış Özkan, Murat Özben, Özgür Küçüköner, İ. Gözde Korbek ve M. Akif Özdemir başlıca rolleri paylaşıyor.

İki perdeden oluşan ve yaklaşık 1 saat 35 dakika süren oyun, 27-30 Aralık tarihleri arasında her akşam Sabancı Kültür Merkezinde saat 20.00'de sahnelenecek.

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